Lefkoşa’da kaza korkuttu

Lefkoşa’da meydana gelen kaza görenleri korkuttu.
Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde bugün saat 19.30 sırlarında, Amman Jarad Mohammad Rabi Abdel Razzak (E-21), yönetimindeki ZLS 107 plakalı araç ile Gönyeli çemberinden hastane istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden Asaf Özkara (E-43) yönetimindeki PM 585 plakalı aracın arka kısmına çarptı.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza sonucu yaralanan olmadı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.