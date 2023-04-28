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Lefkoşa'da kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı

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Lefkoşa’da Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde DÜN (27 Nisan 2023) saat 18.30 sıralarında araç ile motosikletin karıştığı bir kaza meydana geldi.
Lefkoşa'da kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan kazaya ilişkin yapılan açıklamada, Albay Karaoğlanoğlu Caddesi boyunca yönetimindeki ET 339 plakalı araç ile kuzey batı istikametine doğru 109 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Serkan Ünver (49), Abdullah Parla Sokağı Kavşağı’na geldiği zaman karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa dönüş yapması sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ahmet Furkan (20) yönetimindeki MK 183 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştıkları aktarıldı.

Açıklamada, kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsünün kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Soruşturma sürüyor.  

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