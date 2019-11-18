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Lefkoşa'da kaza! Trafik felç! (FOTO HABER)

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Lefkoşa'da kaza! Trafik felç!
Lefkoşa'da kaza! Trafik felç! (FOTO HABER)

Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı'ndan saat 16:00 civarında meydana gelen trafik çaprışmasında  can kaybı olmaz iken Lefkoşa trafiği adeta kişlitlendi.

Kamyon ana yola atılan salon araca çarptı.

Polis olay yerinde.

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