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Lefkoşada kaza:Kilise çemberine girdi!

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Lefkoşa'da gece saatlerinde kaza meydana geldi
Lefkoşada kaza:Kilise çemberine girdi!

Saat 21.45 'te kullanımındaki kamyonla seyreden Özcan Söğüt direksiyon hakimiyetini kaybedip önce kaldırıma ardından Kızılbaş Kilisesi'ni çevreleyen duvara çarptı.

PGM'den yapılan bilgilendirme şu şekilde:

Bu akşam saat 21.45 sıralarında, Lefkoşa’da Şht Ertuğrul Arif Sokak üzerinde batı istikametine doğru yönetimindeki RG 824 plakalı kamyon araç ile seyreden Özcan SÖĞÜT (E-30), Kızılbaş çemberine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip önce kaldırma ardından da Kızılbaş Kilisesini çevreleyen çevre duvarına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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