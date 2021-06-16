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Lefkoşa'da kent pazarı ne gün kurulacak? Harmancı açıkladı...

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LTB Başkanı Mehmet Harmancı açıkladı...
Lefkoşa'da kent pazarı ne gün kurulacak? Harmancı açıkladı...

İşte açıklama;

Herkese merhaba, son 3 gündür kamuoyunda Lefkoşa Türk Belediyesi açık pazar (kent pazarı) günü hakkında çeşitli yorum, görüş, eleştiri ve eleştirinin bir kaç tık ötesine de bazen geçebilen ifadedeler mevcut. Öncelikle belirtmek isterim ki LTB kent pazarı geleneksel olarak yıllardır Pazar günleri kurulmaktadır.

Pandemi döneminde Pazar günleri sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı hem pazarcı esnafımızın gelir kayıplarını minimuma indirmek hem de halkımızı alıştığı pazardan mahrum bırakmamak için Cumartesi gününe pazarı almıştık. Yeni yerimiz umarım hava müsaade ederse bu akşam farklı etkinliklerle açılacak biz de bundan böyle Kent pazarımızı Merkez Lefkoşa'da gerçekleştireceğiz.

Pazarcı esnafımızla gerçekleştirdiğimiz tanıtım toplantısında gün konusu da gündeme geldi elbette. Orada parçalı bir yapı ve istek durumu vardı. Muhtarlarımızla yaptığımız toplantıda muhtarlarımızın yüzde 90'ı Açık pazarı Pazar günü kurulmasını sağlık verdi. Bizde o gün bir muhtarımızın önerisi üzerine halka muhtarlar aracılığı ile anket yaptırma kararı almıştık. 628 kişiye yapılan anket sonucu da yüzde 60'ın üzerinde kent pazarının Pazar günleri kurulması yönünde ankete katılanlar görüş bildirdiler. (Ankete katılanların isim soy isim yaş ve telefon numaraları alınmıştır). Elbette bu bir görüş, ayrıca sadece pazar yeri olarak da dizayn etmediğimiz bu mekanda cumartesi farklı aktiviteleri gerçekleştirebilmemiz de önemli bunu da mekanın canlı bir şekilde özellikle yaz aylarında yaşaması için düşünmek zorundayız.

Pazar günü kurulum yapmak istemeyen esnafımıza ayrıca Salı günü de burada yer alma şansı sağlanacak.

Tüm bunların ışığında Lefkoşa Türk Belediyesi Kent pazarının eskiden olduğu gibi bu haftadan itibaren Pazar günleri kurulacağını kamuoyu ile paylaşmak isterim.

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