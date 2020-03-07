Lefkoşa’da Kıbrıslı Rum ve Türk eylemciler barikata yükleniyor

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıya yanıt veren Kıbrıslı barışseverler Ledra / Lokmacı barikatında “Korkuya ve Bölünmeye Karşı” eylem yapıyor.

Pazartesine kadar kapalı kalacağı açıklanan dört geçiş noktası için Kıbrıslı barışseverler bir kez daha isyan ediyor.

Geçiş noktasının her iki tarafında 4 geçiş noktasının kapatılmasını protesto eden kalabalık “tüm barikatlar kalkana ve adaya barış gelene kadar mücadeleye devam” kararlılığını ortaya koyuyor.

Kıbrıslı barışseverler barikattaki eylemde karşılıklı olarak Ledra kontrol noktası önündeki bariyerlere dayandı. Polis ve Birleşmiş Milletler eylemcileri kontrol etmekte zorlanıyor.

Kıbrıslı Türk eylemciler barikatı zorlandı. 20 dakika kadar arbede yaşandı, polis, tazyikli su kullandı.

Kıbrıslı barışseverler karşılıklı olarak sloganlar atıyor.

Eylemde, her iki yanda 500 aşkın aktivist bir araya geldi.