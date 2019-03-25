Lefkoşa'da kitap paylaşım dönemi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) başkentin 7 noktasına kurduğu kitap paylaşım noktalarının tanıtımı Kumarcılar Hanı önündeki meydanda yapıldı.

Tanıtıma, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın yanı sıra, Kütüphaneciler Derneği Başkan Osman Soykan ve dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı Lefkoşa şehir içinde yeniden düzenlenen 7 noktada kitap paylaşımı yapılabileceğini belirtti.

Yurttaşlardan belediyeye 600’ün üzerinde kitap bağışı yapıldığını, bunların içerisinde çocuk kitaplarının yanı sıra yetişkinler için kitaplar da bulunduğunu kaydeden Harmancı, kitapların tasnifinin, LTB Kültür-Sanat Komisyonu ve Kütüphaneciler Derneği tarafından yapılarak, onaylandığını kaydetti.

Kitap paylaşım noktalarının çocuklar ve özel gereksinimli bireyler tarafından da kullanılabilecek şekilde hazırlandığına işaret eden Harmancı, kitap bağışı kampanyasına ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti ve teknolojik gelişimle azalmaya başlayan kitap okuma alışkanlıklarının yeniden kazanılmasını diledi.

SOYKAN

Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanı Osman Soykan da LTB’yi tebrik ederek, bu tip kitap paylaşım noktalarının halkın canlı yaşam alanlarında olmasını desteklediklerini söyledi.

Soykan, okuma alışkanlıklarına katkı yapacak sokak kurularının yeni paylaşımlara esin kaynağı olmasını da dileyerek, tüm ülke belediyelerine örnek teşkil etmesini temenni etti.