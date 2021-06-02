Lefkoşa'da Kıvılcım Sonucu Yangın

PGM Basın Subaylığı açıkladı:
01.06.2021 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Lefkoşa’da Günaydın Sokak üzerinde, rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcım sonucu kuru otların alevlenmesi neticesinde yangın meydana gelmiştir. Çıkan yangın sonucu; 1 adet dut, 1 adet narinciye, 1 adet biberiye ve 1 adet zeytin ağacı ile yarım dönümlük alan içerisindeki kuru otlar yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.
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