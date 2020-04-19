  • BIST 98.180
  • Altın 375,310
  • Dolar 6,9239
  • Euro 7,5357
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Lefkoşa’da korkutan kaza: 1 yaralı

» »
Lefkoşa’da korkutan kaza: 1 yaralı
Lefkoşa’da korkutan kaza: 1 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün akşam saat 20:15 sıralarında, Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Şemseddin Kılıç (E-22), yönetimindeki HC 316 plakalı araç ile sağdan ikinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Alpet trafik ışıklarına geldiği zaman önünde aynı istikamete doğru seyreden ve kırmızı ışık yandığı için durmakta olan Halil Özdemir (E-39) yönetimindeki MN 192 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle savrulan HC 316 plakalı araç yine trafik ışıklarında sağdan birinci şeritte bekleyen Dilhan Çavuş (E-30) yönetimindeki MJ 094 plakalı aracın sol yan kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan MN 192 plakalı araç sürücüsü Halil Özdemir’in kaldırıldığı Kolan British Hastanesi’nde tedavisi sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa’nın en işlek caddelerinde alışılmadık görüntüler21 Mart 2020 Cumartesi 15:45
  • Gönyeli'de ani ölüm17 Mart 2020 Salı 21:05
  • Lefkoşa'da adam vurma!16 Mart 2020 Pazartesi 23:51
  • Başbakanlıkta kritik toplantı: Gündem önlemler ve seçim16 Mart 2020 Pazartesi 17:32
  • Lefkoşa'da vefat (gelişme)15 Mart 2020 Pazar 13:11
  • #CORONA LTB Su akışı borcundan dolayı kapalı olan konut abonelerinin sularını açacak ve su kesintisi olmayacak14 Mart 2020 Cumartesi 13:52
  • Lefkoşa'da şiddetli fırtına: Hürdeniz'in camları kırıldı13 Mart 2020 Cuma 11:50
  • LTB ‘online’ çalışacak13 Mart 2020 Cuma 11:47
  • Markette hırsızlık11 Mart 2020 Çarşamba 15:19
  • Lefkoşa'da gün boyu dezenfekte devam ediyor11 Mart 2020 Çarşamba 14:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti