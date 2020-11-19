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Lefkoşa'da korkutan kaza: 2 kişi yaralandı

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Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana gelen kaza sonucu iki kişi hafif yaralandı.
Lefkoşa'da korkutan kaza: 2 kişi yaralandı

Kaza sonucu İbrahim Alp ve araçta yolcu olarak bulunan Ayaz Can Alp hafif yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Saat 19.30 sıralarında, Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, İbrahim Alp (E-40), yönetimindeki JK 338 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru sağ şerit içerisinde seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden araçları geçmek için sol şeride geçtiği sırada yolun solunda elektrik hatlarına bakım için kısmen yol içerisinde park halinde bulunan elektrik kurumuna ait FM 653 plakalı araca çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan JK 338 plakalı araç sürücüsü İbrahim Alp ve araçta yolcu olarak bulunan Ayaz Can Alp (E-13), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır.”

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