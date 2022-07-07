Lefkoşa’da korkutan kaza….

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza bugün saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.
İzzet ŞEVKETOĞLU (E-31), yönetimindeki KV 132 plakalı aracı ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada hastane çemberine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda kaldırıma çarptıktan sonra sağ yan kısmı üzerine devrilmiş ve toprak alanda park halinde bulunan SR 479 plakalı araca çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.
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