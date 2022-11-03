  • BIST 4.105,46
  • Altın 974.438
  • Dolar 18.61
  • Euro 18.1542
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Lefkoşa'da korkutan kaza!

» »
Lefkoşa'da korkutan kaza!
Lefkoşa'da korkutan kaza!

03.11. 2022 tarihinde saat 13:15 raddelerinde Lefkoşa'da Rauf Denktaş Caddesi üzerinde Ali UYĞUT (E-53) yönetimindeki PP 080 plakalı salon aracı park halinden harekete geçirerek kuzey istikametinden doğu istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde anayolda giden araçlara öncelik hakkı vermeden yola giriş yaptıktan sonra o esnada kuzey istikametine doğru süratli bir şekilde seyreden Sagheer Ul Hassan RAJWA (E-25) yönetimindeki PV 215 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kazada PV 215 plakalı motosiklet sürücüsü ambulans ile LDH acil servisine sevk edilmiş ve müşahede altına alınmıştır.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hami: "1 senede Euro yüzde 68 artarken, Undan sıvıyağa yüzde 230-360 arası ZAM geldi"02 Kasım 2022 Çarşamba 09:12
  • Haşmet Gürkan Sokak’ta Drenaj Çalışması Nedeni ile Yol Kapama Duyurusu01 Kasım 2022 Salı 16:35
  • Lefkoşa’da Kaza! Araç Takla Attı01 Kasım 2022 Salı 09:38
  • Lefkoşa'da Trafik Kazası! 1 Yaralı31 Ekim 2022 Pazartesi 16:43
  • Evinde Ölü Bulundu29 Ekim 2022 Cumartesi 20:38
  • Cürcani hayatını kaybetti29 Ekim 2022 Cumartesi 15:22
  • 58 Yaşındaki Şahıs Evinde ölü bulundu!28 Ekim 2022 Cuma 23:55
  • Dikkat! Kapalı Yol Var28 Ekim 2022 Cuma 14:46
  • Lefkoşa'da Trafik Kazası! 21 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti28 Ekim 2022 Cuma 08:11
  • Dikkat! Atış yapılacak26 Ekim 2022 Çarşamba 16:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti