Lefkoşa'da korkutan kaza! Anne ve çocuk hastaneye kaldırıldı!

DETAY ÖZEL HABER- HASAN HÜSEYİN

Lefkoşa'da saat 11:30 civarlarında Atatürk caddesinde (Yenişehir Işıkları ile Merit Otel arasındaki yol) bir sürücü kaldırımda yürüyen yayalara çarptı.

Anne ve çocuğuna çarpan aracın kiralık olduğu öğrenilirken, anne ve çcouğa o an yoldan geçen bir doktorun müdahale ettiği de öğrenildi.

Kaldırımda çocuğu ve çocuk arabası ile birlikte yürümekte olan anne ve çocuğu çarpma sonrasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbarntoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Annenin çarpma sonucu ayağının kırıldığı çocuğunu durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.