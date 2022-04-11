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Lefkoşa'da Korkutan Kaza! Araç Takla Attı

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Lefkoşa'da Korkutan Kaza! Araç Takla Attı
Lefkoşa'da Korkutan Kaza! Araç Takla Attı

Başkent Lefkoşa'da bu gece meydana gelen kaza görenleri korkuttu

Bedredttin Demirel Caddesi un fabrikası önünde bir araç kontrolden çıkarak takla attı. 

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Kaza nasıl oldu?

Saat 19.30 sıralarında, Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde Arun Ün Fabrikası önlerinde, Onur Kesmeci (E-23), yönetimindeki KD 853 plakalı salon araç ile 138 mlgr alkollü içki tesiri altında batı istikametine doğru sol şerit içerisinde seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden Süleyman Cevher (E-31) yönetimindeki LD 728 plakalı aracı dikkatsizce sağından geçmeye çalıştığı esnada LD 728 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı  Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden KD 853 plakalı araç, orta refüje çarpıp yol içinde takla atıp tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan KD 853 plakalı araç sürücüsü Onur Kesmeci ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Hasan Alp Altın (E-19) kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındılar. Soruşturma devam ediyor.

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