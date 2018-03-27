Lefkoşa'da korkutan kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybetti korkuluklara çarptı!

Bugün, saat 12:30 sıralarında, Lefkoşa’da Çağlayan Bölgesinde, İsmet Kotak Meydanı üzerinde ( Yusuf Kaptan sahası yakınında), Hüseyin Arslan (E-46), yönetimindeki GA 099 plakalı salon araç ile doğu istikametinden batı istikametine seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak demir korkuluklara çarpmıştır.
Olayda yaralanan araç sürücüsü ambulans ile Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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