  • BIST 1.441
  • Altın 497,168
  • Dolar 8,3566
  • Euro 10,1202
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKA9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

Lefkoşa’da korkutan yangın! Çatıdaki depo yandı!

» »
Taşkınköy bölgesinde bir binanın çatı katında depo yandı.
Lefkoşa’da korkutan yangın! Çatıdaki depo yandı!

Lefkoşa'da bugün saat 13.30 sıralarında,  Metropol Bölgesinde Sht Kemal Ünal Sokak üzerinde bulunan Lefkonuklu İş Hanının dam kısmında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu,  biri faal ikisi kullanılmayan 3 adet plastik su deposu, bir adet klima dış ünitesi, 25 metre karelik izalosyon malzemesi tamamen, bir kanepe ve yastık ise kısmen yanarak zarar gördü. 

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.  Soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gönyeli’de ‘kapsamlı  bakım ve temizlik’ zamanı 02 Mayıs 2021 Pazar 12:07
  • Lefkoşa yeni bir yeşil alan daha kazandı02 Mayıs 2021 Pazar 11:38
  • Haspolat'ta 10 dönüm kuru ot yandı!30 Nisan 2021 Cuma 22:04
  • LTB Başkanı Harmancı, Evrensel Hasta Hakları Derneği’ni ziyaret etti29 Nisan 2021 Perşembe 14:40
  • İntihara teşebbüs! Polis memuru yaralandı!28 Nisan 2021 Çarşamba 23:12
  • ‘LTB Kadraj’da Lefkoşa 2. Fotoğraf Yarışması’ düzenleniyor21 Nisan 2021 Çarşamba 13:15
  • Dikkat ! Trafiğe Kapalı Yol !20 Nisan 2021 Salı 15:10
  • Başkan Harmancı Üniversiteli Kadınlar Derneği ile Başkent Lions Külübü’nü kabul etti17 Nisan 2021 Cumartesi 15:29
  • Dikkat ! Su kesintisi yapılacak!13 Nisan 2021 Salı 15:38
  • Lefkoşa'ya yeni mekan11 Nisan 2021 Pazar 10:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti