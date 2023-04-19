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Lefkoşa’da kuaför salonunda istismar

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Çocuğun Cinsel İstismarı ve Cinsel Saldırı Suçları suçlarından tutuklanan zanlı N.T mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Lefkoşa’da kuaför salonunda istismar

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emre Yel, olguları aktardı. Polis, zanlı N.T’nin Çocuğun Cinsel İstismarı ve Cinsel Saldırı Suçları ile methaldar olduğunu belirtti.  Polis, kuaförlük yaparak geçimini sağlamakta olan zanlı N.T.’nin 12.04.2023 tarihinde saat 16:30 raddelerinde K.Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren ve sahibi olduğu  işletmeye müşteri olarak gelen ve 13 yaşında yani çocuk yaşta olan C.A.’nın saçlarını yıkadığı bir esnada cinsel davranışla müştekinin rızası hilafında her iki el parmakları ile müştekinin omuzlarını ovup ardından müştekinin giymekte olduğu tişörtünün boğaz kısmından her iki el parmaklarını içeriye sokup müştekinin göğüslerini elleyip söz konusu çocuğu istismar ederek cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti...

Polis,  meselenin polisin bilgisine saat 19:30 raddelerinde gelmesi ile birlikte müştekinin şikayetini belirtmiş olduğu ifadesi sosyal hizmetler görevlisi eşliğinde temin edildiğini ve ifade esnasında suç isnadını sağlamak için müştekinin şahsi cep telefonu ile çekmiş olduğu ve olay esnasında ait çok kısa içerikli bir video kaydı müştekinden kendi beyanı doğrultusunda teslim alındığını anlattı.

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Polis, meselenin tahkikatının tamamlandığını, gönüllü ifadesinde çocuğa masaj yaptığını belirttiğini söyledi.

Polis, bu aşamada zanlının meseleye etki edebileceği derecede tahkikatın tamamlanmış olduğunu söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 25 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 2 kefilin 500 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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