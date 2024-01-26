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Lefkoşa'da kuaförde taciz! 15 Yaşındaki kıza...

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Lefkoşa’da çalıştığı kuaför salonda staj yapan 15 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan G.K yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa'da kuaförde taciz! 15 Yaşındaki kıza...

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Alparslan Yavuz mahkemede detayları aktardı. 

Polis, zanlının 31 Aralık 2023 ile 24 Ocak 2024 tarihleri arasında Lefkoşa’da çalıştığı kuaför salonunda staj yapan 15 yaşındaki kızın kalçasını ve kolunu elleyerek çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçunu işleyip kız çocuğuna hitaben “Kalçan ne kadar güzel, çok güzel duruyorsun, seks yapalım, hiç seks yaptın mı?” demek sureti ile de cinsel taciz de bulunduğunu anlattı.

Polis, olayın polisin bilgisine 24 Ocak 2024 tarihinde geldiğini ve aynı gün zanlının tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, olay yerinden kamera görüntüsü ve alınacak ifadeler olduğunu belirtip, zanlının aleyhinde bir gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının Avukatı polise, şikayetin neden bir ay sonra yapıldığını sordu.

Polis ise daha önce sözlü taciz ettiğini, 24 Ocak 2024 tarihinde ise kalçası ve omzunu elleyip, “Çok güzel duruyorsun” dediğini, müştekinin ilk şikayetini orada çalışan bir kadına yaptığını söyledi.

Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklandığını belirtti.

Zanlının önceki gün mahkemeye çıkarıldığını ve bir gün süreyle tutuklama emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde iş yeri sahibinden ve çalışanlardan ifade temin edildiğini kaydetti.

Polis, ayrıca olay yerini gören güvenlik kamerası görüntülerini emare aldıklarını ancak incelemenin henüz yapılmadığını söyledi.

Polis memuru, zanlının işine son verildiğini, çalışma izninin iptal edileceğini de dile getirdi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren   Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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