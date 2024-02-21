Lefkoşa'da Kundağlık ve Kasti Hasar Olayında İ.B. Tutuklandı

Lefkoşa'da Kundağlık ve Kasti Hasar Olayında Zanlı Tutuklandı: Soruşturma Sürüyor

20 Şubat 2024 tarihinde saat 05.00 sıralarında, Lefkoşa'nın tarihi Surlariçi bölgesinde bulunan Fuzili Sokak'ta park halinde bulunan EB 042 plakalı salon araç, karanlıkta bir vahşetle karşılaştı. Meçhul kişi veya kişiler tarafından muhtemelen kasten ateşe verilerek yakılarak ciddi hasara uğratıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, araç ile sokak üzerinde bulunan kullanılmayan bir evin giriş kapısı da yangından zarar gördü.

Olayın ardından yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen İ.B. (E-43) isimli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı ve mahkemeye sevk edildi. Ancak, olayın tamamen aydınlatılması için soruşturma titizlikle devam etmektedir.