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Lefkoşa'da kundaklama... Park halindeki aracı yaktı!

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Lefkoşa’da Surlariçi’nde Fuzili Sokak üzerinde park halinde bulunan EB 042 plakalı salon araç kundaklandı, meselede zanlı olarak görülen şahıs tutuklandı.
Lefkoşa'da kundaklama... Park halindeki aracı yaktı!

20.02.2024 tarihinde, saat 05.00 sıralarında, Lefkoşa’da Surlariçi’nde Fuzili Sokak üzerinde park halinde bulunan EB 042 plakalı salon araç, meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen kasten ateşe verilmek suretiyle yakılarak hasara uğratılmıştır. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, meydana gelen yangın sonucu konu araç ile sokak üzerinde bulunan kullanılmayan bir evin giriş kapısı yanarak zarar görmüştür.

Olayla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen İ.B.(E-43) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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