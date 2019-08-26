Lefkoşa’da kupa heyecanı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerekleştirilecek Nicosia Cup, diğer bir adı ile Lefkoşa Kupası, bugün (27 Ağustos Salı) oynanacak maçlarla başlıyor. Nicosia Finans’ın sponsor olduğu organizasyon öncesinde dün 4 Lefkoşa takımının katılımı ile LTB’de bir basın toplantısı ve KTFF’de ise kura çekimi yapıldı.

Toplantıyda LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın yanı sıra Nicosia Finans’ı temsilen Gülen Coşkun, K.Kaymaklı’yı temsilen başkan Akay Aşina ve teknik adam Emre Perçinci, Yenicami’yi temsilen Başkan Ali Vehid ve teknik adam Özgü Bayraktar, Göçmenköy’ü temsilen Başkan Ersan Karataş ve teknik adam Kemal Yürekli, Hamitköy’üm temsilen ise başkan Evren Mannaş ve teknik adam Ahmet Sakallı hazır bulundu.

Başkan Harmancı: ‘Süper Lig takımlarının Lefkoşa buluşması’ gelenekselleşecek

Basın toplantısında konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Süper Lig takımlarının Lefkoşa buluşması olarak nitelediği turnuvanın ilk kez gerçekleştirileceğini, bu yıl 4 Lefkoşa takımının yer aldığı turnuvada gelecek sezon öncesi tüm takımların yer almasını umduklarını ifade etti. Başkan Harmancı, Çetinkaya ve G.Gücü’nün programları gereği turnuvada yer alamayacağını, organize edenlerin kendisine bunu söylediğini ifade ederek, Lefkoşa’da 6 takımın Süper Lig’de olmasının önemine işaret etti.

Sezon öncesi turnuvaların heyecanının uzun yıllardır eksikliğini gidermeyi amaçladıkları turnuvanın sporseverleri ve takımları futbola daha çok endeksleyeceğine inandığını belirten Başkan Harmancı,

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na turnuvaya gösterdiği ilgi nedeni ile ve ilk kez düzenlenmesine rağmen turnuvaya sponsor olan Nicosia Finans’a teşekkür etti.

Kulüpler turnuvadan memnun

Nicosia Finans adına açıklamada bulunan Gülen Coşkun, LTB ile birlikte böyle bir organizasyonda yer almaktan mutlu olduklarını, kurumsal olarak sporu desteklediklerini belirtti.

K.Kaymaklı Başkanı Aşina, geleneksel olmasının önemine işaret ederek, gelecek sezonlarda tüm takımların katılımını arzuladıklarını aktardı.

Yenicami Teknik Adamı Özgü Bayraktar ise ülkedeki futbolun marka değerini arttırmak adına böyle bir turnuvanın önemli olduğunu belirtti.

Göçmenköy Kulüp Başkanı Ersan Karataş LTB, KTFF ve Nicosia Finans’a teşekkür ederken, bu tip organizasyonların gelenekselleşmesinin güzel sonuçlar doğuracağına vurgu yaptılar.

Hamitköy Kulübü Başkanı Evren tüm paydaşlara teşekkür ederken, turnuvanın hayırlı olmasını ve centilmence geçmesini umut etti.

Kura çekimi KTFF’de yapıldı

Kupanın kuraları Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda 4 kulübün başkanının da katılımı ile yapıldı. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, güzel bir organizasyon olması temennisinde bulunarak bu tip turnuvaların önemine işaret etti.

Maç programı:

27 Ağustos Salı – Yenicami-Göçmenköy (Göçmenköy Sahası) 17.30

27 Ağustos Salı – K.Kaymaklı-Hamitköy (Hamitköy Sahası) 17.30