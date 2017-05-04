Lefkoşa'da kurşunlama!

Lefkoşa dün akşam kurşun sesleriyle yankılandı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafınca dün gece sabaha karşı gerçekleştiği tahmin edilen kurşunlama olayında, Deniz Offlicance isimli iş yeri, kurşunların hedefi oldu.

Sabah saatlerinde dükkan sahibi tarafınca fark edilen olayla ilgili polis geniş çapta soruşturma başlattı.

İşyerinin camları olay sonucu kırıldı…

Olayla ilgili Polis Basın Subaylığı tarafınca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

04.05.2017 tarihleri, 24:00-10:00 saatleri arasında, Ortaköy’de Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Deniz Off Licence” isimli iş yerine meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen ateşli silah ile ateş açılması sonucu iş yerine ait vitrin camı kırılarak hasara uğratılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.