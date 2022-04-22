Lefkoşa’da kurşunlama

Lefkoşa’da Surlariçi’nde faaliyet gösteren Lapis Kuyumculuk isimli iş yeri dün akşam kurşunlandı. Olayda herhangi bir yaralanma olmadı, iş yerinin vitrin camı hasar gördü.

Lefkoşa’da Surlariçi’nde faaliyet gösteren Lapis Kuyumculuk isimli iş yeri dün akşam kurşunlandı. Olayda herhangi bir yaralanma olmadı, iş yerinin vitrin camı hasar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Lapis Kuyumculuk isimli iş yerine meçhul şahıs/lar tarafından henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı ilk tespitlere göre bir el ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu herhangi bir yaralanma olmazken, iş yerinin vitrin camı hasar gördü.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.