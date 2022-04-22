  • BIST 2.554,20
  • Altın 924.8
  • Dolar 14.7292
  • Euro 15.9181
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAYeni salgın endişesi: İngiltere'de ortaya çıkan "gizemli virüs" dünyaya yayılıyor

Lefkoşa’da kurşunlama

» »
Lefkoşa’da Surlariçi’nde faaliyet gösteren Lapis Kuyumculuk isimli iş yeri dün akşam kurşunlandı. Olayda herhangi bir yaralanma olmadı, iş yerinin vitrin camı hasar gördü.
Lefkoşa’da kurşunlama

Lefkoşa’da Surlariçi’nde faaliyet gösteren Lapis Kuyumculuk isimli iş yeri dün akşam kurşunlandı. Olayda herhangi bir yaralanma olmadı, iş yerinin vitrin camı hasar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Lapis Kuyumculuk isimli iş yerine meçhul şahıs/lar tarafından henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı ilk tespitlere göre bir el ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu herhangi bir yaralanma olmazken, iş yerinin vitrin camı hasar gördü.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar bugün CTP ve UBP ile görüşecek22 Nisan 2022 Cuma 09:35
  • Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Türkiye’deki basın örgütleriyle görüşmeler yapmak üzere bugün Türkiye’ye gitti22 Nisan 2022 Cuma 09:31
  • Akpınar: Hükümet etmek isteyenler aklınızı başınıza alın22 Nisan 2022 Cuma 09:24
  • Döviz güne nasıl başladı?22 Nisan 2022 Cuma 09:14
  • "Yeni ekonomi modeli" dış ticarete de yaramadı22 Nisan 2022 Cuma 08:59
  • Hava bugün nasıl olacak?22 Nisan 2022 Cuma 08:53
  • Taner Ulutaş yazdı... UBP Bir Parti Daha Doğurur Mu?22 Nisan 2022 Cuma 08:48
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı?22 Nisan 2022 Cuma 08:45
  • 136 Vaka21 Nisan 2022 Perşembe 19:00
  • Gürcafer: Asalak gibi yaşamaya devam mı edeceğiz?21 Nisan 2022 Perşembe 18:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti