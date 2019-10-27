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Lefkoşa'da Ledra Palace bölgesinde devrilen ağaç trafiği aksattı

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Ülkede bugün etkili olan şiddetli fırtına ve yağışlar bazı olumsuzluklar yaşanmasına neden oldu.
Lefkoşa'da Ledra Palace bölgesinde devrilen ağaç trafiği aksattı

Ülkede bugün etkili olan şiddetli fırtına ve yağışlar bazı olumsuzluklar yaşanmasına neden oldu.

Ledra Palace Sınır Kapısı bölgesinde  devrilen ağaç bir süre trafiği aksattı.

Polis tarafından yapılan açıklamada”Yağmurun başladığı sırada, fırtınanın etkisiyle Ledra Palas bölgesinde Müfit Güleroğlu Sokak üzerinde bir ağacın dalı kırılarak telefon hatlarının üzerine ve yolun içine düştü. Hatların gerilmesi ile birlikte telefon direği de kırılarak yola düştü. Polis gerekli emniyet tedbirini alarak yolu kısmen trafiğe açmıştır.”denildi.

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