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Lefkoşa'da marketler soyuldu

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Lefkoşa'da marketler soyuldu
Lefkoşa'da marketler soyuldu

07.03.2018 tarihinde, 01:30-02:30 saatleri arasında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren “Jumbo Süper Store” isimli iş yeri kapı camı hasara uğrattıktan sonra, içerisinden muhtelif markalarda 143 paket sigara, kasa sistem elektronik cihazı ve üç adet sırt çantası, yine Lefkoşa’da faaliyet gösteren “Çelik Market 1” isimli iş yerinin ön kısmında bulunan buzdolabının kilidi kırılarak hasara uğrattıktan sonra buzdolabı içerisinden beş adet bira çalınmıştır.

Her iki olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen R.H. (E-36) tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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