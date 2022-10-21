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Lefkoşa’da meme kanseri farkındalık yürüyüşü yapıldı

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Kanser Hastalarına Yardım Derneği- Tulips, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ve Girne Inner Wheel Kulübü işbirliğinde Lefkoşa’da meme kanserine karşı farkındalık yürüyüşü yapıldı.
Lefkoşa’da meme kanseri farkındalık yürüyüşü yapıldı

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüş saat 9.30’da Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nde başladı.

Pembe tişörtler giyen Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrenci ve öğretmenleriyle dernek ve kulüp üyeleri, “Erken teşhis hayat kurtarır”, “Annemi seviyorum”, “Meme kanserinden korunabilirsiniz”, “Geç kalma, sağlıklı kal” yazan pankartlar ve pembe renkte çiçekler taşıdı. Etkinlikte, bisiklet sürücüleriyle Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri tarafından üretilen araç da yer aldı.

Yürüyüş esnasında Büyük Han’a uğrayan öğrenciler, orada bulunan kişilere pembe çiçek ve Meme Kanseri Farkındalık broşürleri dağıttı.

- KHYD Başkanı Kocaismail: “Erken teşhisle hastaların yüzde 95’i tedavi olabiliyor”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, derneğin ilk yıllarında farkındalığın yeteri kadar olmamasından dolayı binlerce kayıp yaşandığını ve ailelerin dağıldığını anımsatarak, bugün ise farkındalığın artması sayesinde, erken teşhisle hastaların yüzde 95’inin tedavi olduğunu kaydetti.

Kocaismail, “Erken teşhis hayat kurtarır” diyerek, insanları bir an önce tetkiklerini yapmaya ve sağlıklarını korumaya davet etti.

 - Arifoğlu: “Kanserden korkma, geç kalmaktan kork”

Sedat Simavi Meslek ve Endüstri Lisesi Müdürü Çiğeltem Arifoğlu ise, eğitimciler olarak gençlerde farkındalık yaratmak amacıyla, her ekim ayında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kaydederek, dıştan her ne kadar renkli gözükse de, içeride derin bir anlam taşıyan bu etkinlik sayesinde gençlerin bilgilendiğini, çevrelerine öğrendiklerini aktardıklarını belirtti.

“Kanserden korkma, geç kalmaktan kork” diyen Arifoğlu, tüm kadınları, kontrollerini yapmaya ve sağlıklarını korumaya çağırdı.

- Elgin: “Herkes etrafındaki kişilerle paylaşırsa, hayat kalitemiz yükselir, hayatlarımız kurtulur”

Kulüp olarak her yıl meme kanserine karşı farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini aktaran Girne Inner Wheel Kulübü Başkanı Esma Elgin ise, bu yıl Sedat Simavi Endüsti Meslek Lisesi ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile birlikte olduklarını kaydetti.

“Gençlerle birlikte bir farkındalık yaratmak için buradayız” ifadelerini kullanan Elgin, herkesin bu farkındalığı çevresindekilerle paylaşmasıyla, hayat kalitesinin yükseleceğine ve birçok hayatın kurtulabileceğine dikkat çekti.

Yürüyüş, Sedat Simavi Meslek Lisesi’ne geri dönülmesiyle tamamlandı.

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