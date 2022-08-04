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Lefkoşa'da öğrencisi ile ilişkiye giren Sapkın Öğretmene 9 yıl hapis!

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Lefkoşa'da öğrencisi ile ilişkiye giren Sapkın Öğretmene 9 yıl hapis!
Lefkoşa'da öğrencisi ile ilişkiye giren Sapkın Öğretmene 9 yıl hapis!

Ülkede infiale neden olan Lise öğrencisi kızla ilişkiye giren disiplin mahkemesi sonrası öğretmenlikten atılmasının ardından tecavüz suçlaması ile yargılanan Lise Öğretmeni Hüseyin Güngeldi’nin aleyhindeki karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanığın aleyhindeki kararı Kâtip açıkladı.

Kâtip, sanığın Öğretmenler Yasası’nı ihlal ettiğini ve yasaya bakıldığında öğretmenin görev dışında da güven ve saygınlığını korumakla yükümlü olduğuna değindi.

Sanığın söz konusu Öğretmenler Yasası’na uygun davrandığını söylemenin mümkün olmadığının altını çizen Kâtip, 50 yaşındaki öğretmen sanığın, 17 yaşındaki kız öğrenciye çıplak fotoğraf ve video çekip göndermesini istediği ve arkadaşlarını grup sekse ikna etmesini istediğinin Whatsapp yazışmalarında görüldüğüne değindi.

Kâtip, sanığın Kâtip, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 9 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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