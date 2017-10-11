Lefkoşa'da öğretmeninden şiddet gören çocuk, Eğitim Bakanı'na mektup yazdı

Geçmiş yıllarda yaşanan ve birçok eleştiriye neden olan öğretmen dayaklarının bu yıl da hortlaması aile bireylerinin tepkisine neden oldu.

Taner ULUTAŞ/Detay Gazetesi

Taşkınköy İlkokulunda 3. Sınıf öğrencisi T.U.J. öğretmeninin dayağından usandığı için Eğitim Bakanına bir mektup yazarak öğretmenini şikâyet etmeye hazırlanıyor.

Öğretmeni H.Ç’nin sürekli olarak başına vurmak suretiyle kendisini dövdüğünü öne süren küçük öğrenci, babasının öğretmen ile konuşması ve gerekli ikazların yapılmasına rağmen öğretmenin tutumunu değiştirmediğini belirtti.

Küçük öğrencinin babası B.U. yaptığı açıklamada, eskiden babalar çocuklarını okula götürdükten sonra öğretmene eti senin kemiği benim derdi. Şimdi o devir değişti. Bir öğretmen öğrencilerine sevgi ile yaklaşmalı ve onları küçük düşürücü sözlerden sonra darp etmemeli” dedi.

B.U açıklamasına devamla, “benim çocuğumun öğretmeni sürekli olarak başına vuruyor ve onu aşağılayıcı sözler ile arkadaşlarının yanında küçük düşürüyor. Öğretmen ile konuştum. Özür diledi ve tekrarı olmayacağını söyledi. Ancak oğlumdan bu durumun devam ettiğini öğrendim. Oğlum bir yazı ile öğretmenini Eğitim Bakanına şikâyet edeceğini söyleyerek bir mektup hazırladı. Bu dayak olayı devam ederse sanırım bundan sonra durum çok farklı olacak” ifadesinde bulundu.

Küçük öğrenci dilekçesinde, “dersimi yazarken vurdu. Çok hızlı ve şiddetli çok canım yandı. Sınıf gördü. Öğretmenimi sevmem hiç. Gitsin artık” diye yazdı.

Küçük çocuğun Eğitim Bakanı'na göndereceği mektup