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Lefkoşa'da operasyon

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PGM Basın Subaylığı açıkladı.
Lefkoşa'da operasyon

       PGM Basın Subaylığı açıkladı:

24.08.2021 tarihinde, saat 10.00 sıralarında Lefkoşa’da A.G.K.(E-25)’nin ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet sigara izmariti bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup; soruşturma devam etmektedir.

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