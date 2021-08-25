Lefkoşa'da operasyon

PGM Basın Subaylığı açıkladı:
24.08.2021 tarihinde, saat 10.00 sıralarında Lefkoşa’da A.G.K.(E-25)’nin ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet sigara izmariti bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup; soruşturma devam etmektedir.
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