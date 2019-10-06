  • BIST 103.464
  • Altın 275,576
  • Dolar 5,6906
  • Euro 6,2504
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Lefkoşa'da otomobil durağa daldı 3 kişi kıl payı kurtuldu

» »
Lefkoşa'da otomobil durağa daldı 3 kişi kıl payı kurtuldu
Lefkoşa'da otomobil durağa daldı 3 kişi kıl payı kurtuldu

Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi’nde, bu sabahın erken saatlerinde dikkatsizlik nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce aydınlatma direğine çarptı ardından da durağa daldı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan bir kişi ile durakta bekleyen üç genç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görevli Trafik Tahkikat şubesi ekipleri ile Olay Yeri İnceleme uzmanı, kaza mahallinde incelemelerde bulundu. Bu arada, polisin alkol testi yapmasına ve kanının alınmasına izin vermeyen sürücünün alkollü olabileceği düşünülüyor.

Önce aydınlatma direğine ardından durağa çarptı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 01.30’da meydana geldi. Yılmaz Sakarya (E-24), yönetimindeki FP 798 plakalı salon araçla seyrederken Lefkoşa Türk Lisesi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım üzerinde bulunan sokak aydınlatma direğine çarptı. Kontrolsüz bir şekilde savrularak yoluna devam eden araç, otobüs durağına çarptı. Kaza sonucu aynı araçta yolcu olarak bulunan Hasan Ali Demir (E-23) kaldırılmış oldukları Dr. Burhan Nalbant Oğlu Devlet Hastanesi acil serviste yapılan ilk yardım tedavilerine müteakip taburcu olurken, durakta beklemekte olan Alesar Alkhalaf (K-23), Subhi A.M.Salman (E-24) ve Yazan N.S.Hasıba (E-23) ilk yardım tedavilerine müteakip müşahade altına alındı. FP 798 plakalı araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs'tan kuzey Kıbrıs'a uyuşturucu ve hassas terazi geçirirken yakalandılar!06 Ekim 2019 Pazar 13:36
  • Tatar, Kıbrıs Türk halkının haklarını kimsenin gasp edemeyeceğini vurguladı06 Ekim 2019 Pazar 13:32
  • Taçoy, Türkiye Enerji Zirvesi’ne katılacak06 Ekim 2019 Pazar 13:24
  • Özersay Meclis damına çıkanları unuttu! Eko Güne katılıp bir garip açıklama yaptı!06 Ekim 2019 Pazar 13:20
  • Erhürman: Merkezin böyle bir Liste çalışması asla yoktur!05 Ekim 2019 Cumartesi 20:50
  • CTP'de Kurultay öncesi "Merkez"in olduğu söylenen bir liste ortada dolaşıyor... İşte o liste....05 Ekim 2019 Cumartesi 19:55
  • İlker Kılıç son yolculuğuna uğurlandı05 Ekim 2019 Cumartesi 15:11
  • Büyükkonuk EKO Güne Sosyal Medyadan BOYKOT çağrıları çığ gibi büyüyor...05 Ekim 2019 Cumartesi 13:55
  • Ercan’da bir yolcunun bavulunda 22 kg uyuşturucu bulundu05 Ekim 2019 Cumartesi 13:48
  • Lefkoşa'nın Güneyinde köy sakinleri, ordunun atış tatbikatını engelledi04 Ekim 2019 Cuma 19:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti