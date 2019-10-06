Lefkoşa'da otomobil durağa daldı 3 kişi kıl payı kurtuldu

Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi’nde, bu sabahın erken saatlerinde dikkatsizlik nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce aydınlatma direğine çarptı ardından da durağa daldı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan bir kişi ile durakta bekleyen üç genç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görevli Trafik Tahkikat şubesi ekipleri ile Olay Yeri İnceleme uzmanı, kaza mahallinde incelemelerde bulundu. Bu arada, polisin alkol testi yapmasına ve kanının alınmasına izin vermeyen sürücünün alkollü olabileceği düşünülüyor.



Önce aydınlatma direğine ardından durağa çarptı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 01.30’da meydana geldi. Yılmaz Sakarya (E-24), yönetimindeki FP 798 plakalı salon araçla seyrederken Lefkoşa Türk Lisesi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım üzerinde bulunan sokak aydınlatma direğine çarptı. Kontrolsüz bir şekilde savrularak yoluna devam eden araç, otobüs durağına çarptı. Kaza sonucu aynı araçta yolcu olarak bulunan Hasan Ali Demir (E-23) kaldırılmış oldukları Dr. Burhan Nalbant Oğlu Devlet Hastanesi acil serviste yapılan ilk yardım tedavilerine müteakip taburcu olurken, durakta beklemekte olan Alesar Alkhalaf (K-23), Subhi A.M.Salman (E-24) ve Yazan N.S.Hasıba (E-23) ilk yardım tedavilerine müteakip müşahade altına alındı. FP 798 plakalı araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.



