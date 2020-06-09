Lefkoşa'da para karşılığı Hacamat yapan şahıs tutuklandı

Lefkoşa’daki ikametgâhında doktor olmadığı halde ikametgâhına gelen şahıslara para karşılığında hacamat (şişe çekme) yapıp, yasadışı olarak tabiplik yaptığı tespit edilen Onurcan Akcan tutuklandı.

Lefkoşa’daki ikametgâhında doktor olmadığı halde ikametgâhına gelen şahıslara para karşılığında hacamat (şişe çekme) yapıp, yasadışı olarak tabiplik yaptığı tespit edilen Onurcan Akcan tutuklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, yürütülen soruşturmanın selameti açısından zanlının bugün 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Hüseyin Ergüleç mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Onurcan Akcan’ın 08 Haziran 2020 tarihinde Lefkoşa’daki ikametgahında doktor olmadığı halde ikametgahına gelen şahıslara para karşılığında hacamat (şişe çekme) yapıp, yasadışı olarak tabiplik yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

Zanlının ayni gün tutuklandığını kaydeden Ergüleç, evinden 1 adet portatif masaj yatağı, 1 adet portatif masaj sandalyesi, bin 200 adet hacamat kupası ile 40 adet hacamat pompasının emare alındığını açıkladı.

İkametgahta ayrıca tıbbi malzemeler olduğuna inanılan malzemelerin bulunduğunu aktaran Ergüleç, zanlının gönüllü ifade verip, başka şahıslara da hacamat yaptığını itiraf ettiğini kaydetti.

Soruşturmanın yeni başladığına işaret eden Ergüleç, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.