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Lefkoşa'da park halindeki araba çalındı

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Lefkoşa'da araba hırsızlığı
Lefkoşa'da park halindeki araba çalındı

Lefkoşa'da yine araba hırsızlığı yaşandı.

 Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde, park halinde bulunan GR 147 plakalı salon araç çalındı. Polis, aracı çalan kişinin henüz tespit edilemediği ve her yerde arandığı bilgisini verdi.

Polisin olayla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde; "Bugün saat 16.30 sıralarında Lefkoşa'da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde, Yar Plus önlerinde park halinde bulunan GR 147 plakalı salon araç kimliği meçhul erkek bir şahıs tarafından mal sahibinin izni olmaksızın alınıp çalınmıştır. Bahse konu araç ve aracı çalan meçhul şahıs aranmaktadır."

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