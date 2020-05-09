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Lefkoşa'da park halindeki araca çarptı

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Lefkoşa'da park halindeki araca çarptı
Lefkoşa'da park halindeki araca çarptı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 16:00 sıralarında, Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde Mohammed Ahmed (E-26), yönetimindeki ZMD 928 plakalı araç ile Yenişehir ışıklarına doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada kontrolü kaybedip yolun solunda park halinde bulunan NF 485plakalı araca çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan NF 485 plakalı araç ise önünde park halinde bulunan RC 941 plakalı araca çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan ZMD 928 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Kamilla Juha Nova (K-19) ve Emafe Magamad (K-21)’nın tedavilerine kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde devam ediliyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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