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Lefkoşa'da Park Halindeki Araçta Yangın

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Lefkoşa'da Hatay Sokak'ta Park Halindeki Araç Yangını: İtfaiye Müdahale Etti, Soruşturma Sürüyor
Lefkoşa'da Park Halindeki Araçta Yangın

Lefkoşa Hatay Sokak'ta Park Halindeki Araçta Yangın: İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi Araçta Büyük Hasarı Önledi"

05 Ocak 2024 tarihinde, Lefkoşa'nın Hatay Sokak bölgesinde, park halindeki FT 885 plakalı araçta meydana gelen yangın, muhtemelen motor bölümündeki yakıt kaçağının alev alması sonucu ortaya çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar olayı hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, olay yerine hızla ulaşarak yangına müdahale etti ve alevleri kontrol altına aldı.

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