Lefkoşa'da park halindeki araçta yangını

19.11.2023 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Devlet Sosyal Konutları park alanı içerisinde park halinde bulunan JR 890 plakalı salon araçta, elektrikli kapı camı açma kontrol düğmelerinin kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Çıkan yangın sonucu araç sağ kapısının iç kısmı ve camı tamamen, ön göğüs sağ kısmı, ön cam, direksiyon, koltukları ve araç iç döşemesi ısıdan kısmen zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.
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