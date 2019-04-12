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Lefkoşa’da park halindeki araçtan uyuşturucu çıktı

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Lefkoşa’da park halindeki araçtan uyuşturucu çıktı
Lefkoşa’da park halindeki araçtan uyuşturucu çıktı

Polis Basın Subaylığından alına bilgiye göre: 11.04.2019 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Erdoğan Mustafa Sokak üzerinde park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen H.A.(E-21)’nın üzerinde ve konu araçta yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam ediyor.

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