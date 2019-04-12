Lefkoşa’da park halindeki araçtan uyuşturucu çıktı

Polis Basın Subaylığından alına bilgiye göre: 11.04.2019 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Erdoğan Mustafa Sokak üzerinde park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen H.A.(E-21)’nın üzerinde ve konu araçta yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam ediyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.