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Lefkoşa’da Pazartesi günü elektrik kesintisi yapılacak

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Lefkoşa’da Pazartesi günü elektrik kesintisi yapılacak
Lefkoşa’da pazartesi günü bazı bölgelerde 6 saat boyunca dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak.

Lefkoşa orta gerilim şebekesindeki bakım çalışmaları nedeniyle 09.00-15.00 saatleri arasında, Yenişehir bölgesi, Polis Genel Müdürlüğü ve civarı, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ve civarı, Lefkoşa Belediye Sarayı ve civarı ile Lefkoşa Surlariçi bölgesine dönüşümlü olarak elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, dönüşümlü kesinti süresi her bölge için yaklaşık 45 dakika öngörülüyor.

Öte yandan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Golden Tulip Otel’in elektriği ise 09.00-10.00 saatleri arasında kesik olacak.

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