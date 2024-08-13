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Lefkoşa'da polisten "Kırmızı Işık Operasyonu"

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Lefkoşa’da polisin düzenlediği "Kırmızı Işık Operasyonu"nda, kullandığı araçta uyuşturucu madde bulunan N.S. tutuklandı.
Lefkoşa'da polisten "Kırmızı Işık Operasyonu"

Polisten verilen bilgiye göre, saat 01.30 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi'nde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen "Kırmızı Işık Operasyonu" kapsamında kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü N.S’nin (E-25) şüpheli hareketleri üzerine kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufunda satışa hazır 28 paket haline getirilmiş toplam 40 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. N.S. tutuklandı.

 

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