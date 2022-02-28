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Lefkoşa’da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün sabah 07.15’te Lefkoşa’da Rahat Sokak’ta meydana geldi. 
Lefkoşa’da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı

Lefkoşa’da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. 


Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün sabah 07.15’te Lefkoşa’da Rahat Sokak’ta meydana geldi. 

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Kaza, Ece Topal’ın (K-23), yönetimindeki SM 397 plakalı araçla, önünde aynı istikamette seyreden ve tali yola dönüşe geçen Mustafa Açıkel (E-27) yönetimindeki GE 410 plakalı aracı dikkatsizce sağından geçmeye çalıştığı sırada, çarpıp yoldan çıkarak, takla atması sonucu oldu. 


Kaza sonucu SM 397 plakalı araç sürücüsü Ece Topal yaralanarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 


Topal’ın tedavisi devam ederken, kaza hakkındaki polis soruşturması devam ediyor. 

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