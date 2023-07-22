Lefkoşa'da sabaha yakın trafik kazası!

22.07.2023 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde, Kayra BESİM (E-22) yönetimindeki NY 182 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada yol üzerindeki çembere geldiğinde, sağından gelen araçlara öncelik hakkı vermeden çembere giriş yapması sonucu, o esnada Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde güney istikametine doğru seyreden Şevket ARSLAN (E-23) yönetimindeki JS 989 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.
Kaza sonucu yaralanan JS 989 plakalı motosiklet sürücüsü Şevket ARSLAN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.
NY 182 plakalı araç sürücüsü Kayra BESİM tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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