‘Lefkoşa'da Sahne'nin” “Çekirdek Kadro'su” 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü Mesaj Yayımladı

Rauf Denktaş Eğitim ve Araştırma Vakfı (RADEV) desteğinde ve himayesinde kurulan “Lefkoşa’da Sahne” faaliyetlerine başlayan “Çekirdek Kadro” 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde açıklama yaptı.

‘Çekirdek Kadro Tiyatro Kumpanyası’ Yönetmeni Osman Ateş, açıklamada Çekirdek Kadro’nun kuruluş sürecini anlatttı, Lefkoşa’da Sahne’nin yeni nesil öğrenciler için bir umut olduğunu söyledi.

Tiyatroculuk eğitimi de veren Osman Ateş, “Öğrencilerimle, şimdi, Çekirdek Kadro’yu kurup, bu tiyatronun ilk prodüksiyonunda onlarla aynı sahneyi paylaşıyorum. RADEV’in bizlere kapılarını açması kuşkusuz bizim için çok değerli” ifadelerini kullandı.

“TOPLUMUN SANATA DUYARLI OLMASI GEREK”

Lefkoşa’da Sahne’nin yaşaması ve daha da gelişmesi için toplumun ülke genelinde sanata duyarlı olması gerektiğini belirten Ateş “Sanat kurumlarının yaşaması, nefes alması, çoğalması, nitelikli prodüksiyonlar sahnelemeyi sürdürmesi ancak ve ancak toplumun sanata karşı duyarlı olmasıyla mümkün olabilir. Bu doğrultuda, Çekirdek Kadro bir yandan tiyatro sanatını her anlamda en üst düzeyde icra etme, Kuzey Kıbrıs’taki tiyatro hareketine yeni bir soluk, anlayış kazandırma ilkesini benimserken bir yandan da seyircisine, yani siz tiyatroseverlere, nitelikli sanatsal deneyimler yaşatmayı hedeflemektedir” dedi.

AKOSMAN: “RAUF DENKTAŞ İLE HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Lefkoşa’da Sahne’nin kurucularından Süleyman Akosman da“Rauf Denktaş ile birlikte çıktığımız bu yolda hedefimiz ülkemizde sahne sanatlarına platform yaratıp performans yapılabilecek kaliteli bir sahne yaratmaktı. Gün geldi eğitim bitti, ülkemize döndük ve Lefkoşa’da Sahne de yıllar sonra oluştu” ifadelerini kullandı.

Akosman “Nitelikli sanatın yuvası olmak öncelikli hedefimizdir. Butik bir sahneyiz. Güzel bir balkonumuz, özel bir dekorumuz var. İlk prodüksiyonumuz olan ‘Romeo ve Juliet-Bir Evlilik Zehirlenmesi’nin gururu içindeyiz” dedi.

“Lefkoşa’da Sahne sektördeki ilk özel sahne sanatları kuruluşudur. Profesyonel sanat için bir platformdur” diyen Akosman şöyle devam etti:

“Sahne, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Sahne bünyesinde oluşturulmuş ‘Çekirdek Kadro Tiyatro Kumpanyansı’ projelerin Tiyatro bacağını yönetecek. Kendi bünyesinde oluşturduğu yazarları ve bestecileri ile eserler üretecek. Bir yılda ortalama 30 müzikal konser ve 50 tiyatro performası yapmayı hedefliyoruz.”

ÇEKİRDEK KADRO’DAN 27 MART MESAJI: “LEFKOŞA’DA SAHNE’NİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Aysel Açelya Bükülmez, Kurtuluş Altaylı, Fuat Zorali, Ekin Karaböcek ve Alina Moraru’dan oluşan Çekirdek Kadro oyuncuları da 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü sebebiyle ortak bir açıklamada bulundular.

Açıklamada Başkent Lefkoşa’nın en eski kültür miraslarından olan Mısırlızade Sineması’nın tam donanımlı bir sahneye dönüştürülmesine imkan tanıyan RADEV’e ve Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş’a teşekkür edildi.

Açıklamada “Çekirdek Kadro, birbirine sıkıca kenetlenmiş bir grup insanın hayalinin gerçeğe dönüşmüş hali. Aileden bir parça gibi. Yıllardır birlikte oynama arzumuz hepimizin koltuklarında seyirci olarak oturduğu, başkentimizin eski bir kültür mirası olan Mısırlızade Sineması’nın donanımlı bir sahneye dönüştürülmesiyle birlikte hayat buldu. Müzik, tiyatro ve resim gibi sanat dallarını çatısı altında buluşturmayı amaçlayan, Lefkoşa’nın yeni sanat mekanı Lefkoşa’da Sahne’nin açılışını yapmış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizlere bu imkanı tanıyan RADEV’e, kendi mesleğimizi yapabilmemizi sağlayan ve bize inanan Süleyman Akosman’a, hayalini hayalimiz yapan Osman Ateş hocamıza teşekkürü bir borç biliriz” denildi.

“ROMEO VE JULİET-BİR EVLİLİK ZEHİRLENMESİ” OYUNUNA BUGÜN ÜCRETSİZ SAHNELENECEK

Öte yandan Çekirdek Kadro’nun ilk oyunu “Romeo ve Juliet-Bir Evlilik Zehirlenmesi” gösterilerine devam ediyor. 21 Şubat’ta prömiyerini yapan oyun, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü sebebiyle bugün 16.00’da Pazar Matinesi’nde ücretsiz olarak sahnelenecek. Geçmişte senaryo dalında Oskar Ödüllerine de aday gösterilen İsrailli ünlü yazar Ephraim Kishon’un yazdığı, Hale Kuntay’ın Türkçe’ye çevirdiği “Bir Tarla Kuşuydu Juliet” adlı eserden uyarlanan “Romeo ve Juliet-Bir evlilik zehirlenmesi” adlı oyunun yönetmenliğini Osman Ateş, yardımcı yönetmenliğini ise Nehir Demirel yapıyor. Özgün müziğini Süleyman Akosman’ın, koreografisini ise Liliya Biroğul’un yaptığı oyunda Birce Birsel Çağlar, Aysel Açelya Bükülmez, Alina Moraru, Kurtuluş Altaylı, Fuat Zorali, Ekin Karaböcek ve Osman Ateş rol alıyor.

Tek perdelik oyunun suaresi Cumartesi geceleri saat 20.00’de sahne alırken, Pazar günleri 16.00’da da matinesi gerçekleştiriliyor.