Lefkoşa'da Sahte Belge Skandalı: Hem Sahtecilik Hem İkamet İhlali

14 Aralık 2024 tarihinde Lefkoşa’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, M.S.E.B. (E-21) isimli sürücü, kullandığı kiralık araca ait kira sözleşmesini görevli polise ibraz edemedi. Polisin evrakları teslim etmesi için süre verdiği şahsın, daha sonra kira sözleşmesinin ek şoför kısmına kendi adını ekleyerek belgeyi sahtelediği ve bu sahte belgeyi polise ibraz ettiği tespit edildi.

Olay üzerine tutuklanan şahıs hakkında yapılan muhaceret kontrolünde ise ülkede yasal statüsü olmadığı ve ikamet izinsiz olarak bulunduğu belirlendi. Soruşturma devam etmektedir