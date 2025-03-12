Lefkoşa’da Sahte Ehliyetle İşe Girdi, Yakalandı!

Başkasına ait sürüş ehliyeti fotokopisini kendi bilgileriyle değiştirerek sahte belge düzenleyen ve iş yerine veren 50 yaşındaki şahıs tutuklandı.

Lefkoşa’da 2009 yılı içerisinde gerçekleşen bir sahtecilik olayı, yürütülen soruşturma sonucunda ortaya çıkarıldı. N.D. (50), başka bir şahsa ait “D” sınıfı KKTC sürüş ehliyeti fotokopisinin üzerindeki fotoğraf ve bilgileri kendi bilgileriyle değiştirerek sahte belge oluşturdu.

Sahte sürüş ehliyetini çalıştığı iş yerine vererek tedavüle sürdüğü tespit edilen N.D., polis ekipleri tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor