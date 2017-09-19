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Lefkoşa'da sahte emlakcılar tutuklandı!

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Lefkoşa'da sahte emlakcılar tutuklandı!
Başka emlak şirketlerine ait olan evleri kendi sorumluluğunda olduğunu söyleyip dört ayrı kişiyi dolandıran iki şahıs tutuklandı...

Lefkoşa’da isimlerinin baş harfleri A.U.Ş (E-32) ve S.D. (K-30)olan iki şahıs, 2017 yılı Temmuz-Eylül ayları içerisinde sahte olduğunu bildikleri halde başka emlak şirketlerine ait olan evleri kendi sorumluluğunda olduğunu söyleyip sahte davranışta bulunarak dört ayrı kişiye kiralayacakları beyanında bulunup 18.200 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettikleri tespit edildi.

Sahte emlakçıların tutuklanmış olduğu ve polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

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