Lefkoşa'da Sahte Vekaletnameyle Dolandırıcılık

03 Eylül 2024 tarihinde Lefkoşa’da, E.Y. (E-44) isimli şahıs, bir şirkete ait araziyi satmak için sahte bir vekaletname düzenledi. Bu sahte belgeyi Lefkoşa Tapu ve Kadastro Dairesi'ne sunarak, arazinin satışı konusunda kendisini yetkili gösterdi. E.Y., bu sahte vekaletnameyi kullanarak bir şahıstan sahtekarlıkla 520,000 Sterlin para temin etti.

Sahte Vekaletnameyle Dolandırıcılık

E.Y., sahte vekaletnameyi düzenleyerek, yetkisi olmadığı halde bir şirkete ait araziyi satabilecekmiş gibi hareket etti. Sahte belgeyi Lefkoşa Tapu ve Kadastro Dairesi'ne ibraz ederek resmiyete döküp, sahte belgeyi geçerli kıldı. Bu sayede, bir şahıstan sahtekarlıkla 520,000 Sterlin elde etmeyi başardı.

Polisin Dikkati Olayı Ortaya Çıkardı

Olay, polisin bilgisine ulaşmasının ardından yapılan kapsamlı soruşturmayla gün yüzüne çıktı. Yürütülen araştırmalar sonucunda, E.Y.'nin sahte bir vekaletnameyle büyük bir dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Polis, E.Y.'yi kısa sürede tespit ederek tutukladı.

Soruşturma Devam Ediyor

E.Y.'nin gerçekleştirdiği dolandırıcılık olayı ile ilgili soruşturma devam ediyor. Polisin, sahtekarlıkla elde edilen paranın izini sürdüğü ve E.Y.’nin başka suçlarla bağlantılı olup olmadığını araştırdığı bildirildi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Sahtecilik ve Dolandırıcılığın Hukuki Boyutu

Kuzey Kıbrıs yasalarına göre, sahte belge düzenleme ve dolandırıcılık gibi suçlar ağır cezalar gerektiriyor. Sahtecilik suçuna karışanlar, uzun süreli hapis cezası ve maddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor. Yetkililer, bu tür suçların önlenmesi ve faillerin adalet önüne çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.