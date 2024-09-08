Lefkoşa’da Sahtekarlıkla Para Temini: Zanlı Tutuklandı

26-27 Şubat 2024 tarihlerinde Lefkoşa’da yaşanan olayda, O.Ç. (E-41), gerçekte kendisine ait olmayan bir evi kiralayacağını belirterek dolandırıcılık kastıyla bir kişiyi kandırdı. Zanlı, mağdura sahte ev fotoğrafları gösterip evi kiralayacağı vaadiyle toplamda 18.000 TL para temin etti.

Polis, olayın kendilerine bildirilmesi üzerine başlattığı soruşturma kapsamında zanlı O.Ç.’yi aramaya başladı. O.Ç., 7 Eylül 2024 tarihinde Girne Limanı’ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giriş yaptığı sırada tespit edilerek gözaltına alındı. Soruşturma halen devam ediyor.

Yetkililer, benzer dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.