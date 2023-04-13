Lefkoşa'da sapıklık... Video görüntüler incelenecek

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Uğur Yörük olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlının Lefkoşa'da meydana gelen "Cinsel Taciz ve İtale-i Lisan" suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 01.04.2023 tarihinde saat 00.00 raddelerinde Lefkoşa'da Küçükkaymaklı bölgesi Üsküdar sokak üzerinde, kimliği meçhul erkek bir şahıs, aynı sokak üzerinde önünde yürümekte olan bir kadına, cinsel tacizde bulunduktan sonra, ithale- i lisanda bulunduğunu söyledi.

Polis, yine 01.04.2023 tarihinde saat 00.20 raddelerinde Lefkoşa'da Hamitköy bölgesinde Aknar sokak üzerinde, kimliği meçhul erkek bir şahıs, aynı sokak üzerinde, önünde yürümekte olan iki kadına cinsel tacizde bulunduğunu belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan ileri tahkikatta huzurunuzda bulunan Lefkoşa'da sakin zanlının bahse konu suçlara methalder olduğunun tespit edildiğini ve adı edilen Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak halen incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ve zanlının yasal statüsünün olmadığını belirtti.

Polis, zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlının avukatı, video görüntüleri incelenseydi olayla bağının olmadığının ortaya çıkacağını ileri sürdü.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, video görüntülerinin incelenmesi için zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.