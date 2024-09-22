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Lefkoşa’da Sarhoşluk ve Rahatsızlık: M.A. Tutuklandı

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Lefkoşa’da Sarhoşluk ve Rahatsızlık: M.A. Tutuklandı
Lefkoşa’da Sarhoşluk ve Rahatsızlık: M.A. Tutuklandı

Lefkoşa, 22 Eylül 2024 – Lefkoşa Karababa Sokak’ta, 29 yaşındaki M.A. (erkek), saat 02:30 civarında 231 mlgr alkollü içki tesiri altında sarhoş bir halde uygunsuz tavır ve hareketlerde bulundu.

Ellerini ve kollarını gelişi güzel sallayan M.A., makul bir mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırarak çevrede rahatsızlık yarattı.

Olayın ardından M.A. polis tarafından tutuklanmış olup, olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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