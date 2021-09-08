Lefkoşa'da şatafatla açılan "Hayat Çadırı" çöplüğe dönüştü

Lefkoşa’da yılbaşı döneminde kurulan Lefkoşa Hayat Çadırı bölgeyi çöplüğe dönüştürdü.

Lefkoşa Ortaköy bölgesinde Küçükuncular tarafından alışveriş ortamı sağlama adına yapılan çadır, faaliyetlerine son verdikten sonra sökülüp kaldırılmadığından dolayı sökülen parçalar etrafa yayıldı.

Küçükuncular tarafından çadırın sökülmeyip orada atıl olarak bırakılması vatandaşlar tarafından tepki ile karşılandı.

Çevre Koruma Dairesi'nin ve LTB'nin Lefkoşa'nın göbeğindeki bu kirli yapıya çevreyi kirletmekten dolayı herhangi bir ceza uygulayıp uygulamayacağı ise bilinmiyor.