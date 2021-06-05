  • BIST 1.433
  • Altın 527,081
  • Dolar 8,6558
  • Euro 10,5278
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Lefkoşa'da Şehit Hüseyin Ruso Stadyumu yanında büyük bir kaza oldu

» »
Lefkoşa'da Şehit Hüseyin Ruso Stadyumu yanında büyük bir kaza oldu
Lefkoşa'da Şehit Hüseyin Ruso Stadyumu yanında büyük bir kaza oldu

Alkollü olduğu saptanan Nijeryalı araç sürücüsü, Şehit Hüseyin Ruso Stadyumu yanında büyük bir kaza geçirdi.

Önce kaldırıma çıkan, ardından bahçe duvarını devirerek karşı binanın avlusuna geçen araç, kaldırım üzerindeki ağaca vurarak durabildi.

Elektrik direklerinin kırıldığı kazada, araç sürücüsü çok sayıda da araca çarptı.

haberic2-001.jpgMahalle halkının büyük bir gürültü ile uyanmasına neden olan kaza, ciddi derecede tepki çekti.

Alkollü olduğu öğrenilen Nijerya uyruklu sürücünün adada öğrenci olarak bulunduğu tespit edildi.

Lüks aracı ile, aşırı süratli bir şekilde kazaya neden olan öğrenci, yaralı olarak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinde geniş çaplı bir tahkikat başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gönyeli Belediyesi 1 Haziran’da çocukları yine unutmadı: Uçurtmalarınız sizi bekliyor! 30 Mayıs 2021 Pazar 11:37
  • Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde İstanbul'un fethinin yıl dönümü vesilesiyle program düzenlendi30 Mayıs 2021 Pazar 09:52
  • Lefkoşa''da CTP Gençlik ve Kadın Örgütleri'ndan Kutlu ADALI Cinayeti eylemi28 Mayıs 2021 Cuma 20:31
  • LTB duyurdu28 Mayıs 2021 Cuma 11:02
  • Belediye Başkanları Başbakanlığa yürüdü!26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:46
  • Lefkoşa'da yaralama...26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:56
  • Esnaf Odfası'ndan Lokmacı'da şok eylem24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:18
  • Haspolat'ta yangın22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:02
  • Lefkoşa’da ani ölüm!20 Mayıs 2021 Perşembe 21:53
  • Lefkoşa'da kaynak makinesi yangına neden oldu20 Mayıs 2021 Perşembe 17:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti